Боевики напали на отель в Пакистане

Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.

11 мая, группа боевиков напала на отель в городе Гвадар на юге Пакистана.

Источники из представителей местных властей заявили, что большинство постояльцев были эвакуированы из здания пятизвездочной гостиницы Pearl Continental Hotel. При этом сообщается, что боевики смогли прорваться на первый этаж несмотря на сопротивление службы безопасности отеля.

Местные власти на данный момент не комментируют для СМИ произошедшее, отказываясь сообщать детали. По имеющимся данным, на место стянуты силовые подразделения и вертолеты.

Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Данные о возможных жертвах уточняются.

Источник: Lenta.ru

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