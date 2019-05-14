Мамин: Рост экономики Казахстана составил 4%

Доходы в республиканский бюджет по итогам четырех месяцев составили 2,1 трлн тенге.

На заседании Правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-апрель текущего года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Заслушав доклады председателя Национального Банка, министров национальной экономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, акимов регионов, глава Правительства РК отметил сохранение позитивной динамики роста экономики.

Рост ВВП за январь-апрель составил 4% к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами экономики стали строительство, где отмечается рост на 8,4%, торговля — на 7,3%, транспортная сфера — на 4,8%, машиностроение на 19,8%, в том числе автопром — на 45,8%, добыча металлических руд — на 14%, нефтепереработка — на 9,1% и легкая промышленность — на 27,4%.

- Необходимо не только сохранить эту динамику, но и принять меры по дальнейшему развитию экономики, — поручил премьер-министр РК.

Рост экономики по основным базовым показателям достигнут в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Атырауской областях. В свою очередь, акиматам Мангистауской, Акмолинской областей и городов Нур-Султана, Шымкента глава Правительства РК поручил активизировать работу по наращиванию объемов строительства, инвестиций, промышленности и ввода жилья.

- Акиматам регионов, допустившим снижение, необходимо выйти на плановые показатели, а лидирующим регионам – не снижать набранных темпов, — подчеркнул Аскар Мамин.

Доходы в республиканский бюджет по итогам четырех месяцев составили 2,1 трлн тенге, темп роста — 119,4%. Освоение республиканского бюджета за отчетный период составило 98,3%. В связи с неполным исполнением бюджета, наблюдаемым у ряда администраторов программ, премьер-министр поручил усилить работу и обеспечить своевременное освоение бюджетных средств.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, глава Правительства РК подчеркнул важность обеспечения стабильного роста экономики.

- Необходимо эффективно использовать все имеющиеся резервы. Обеспечить качественную и полноценную реализацию программ “Нұрлы жол”, “Нұрлы жер”, Индустриально-инновационного развития и других отраслевых государственных программ, — поручил А. Мамин, отметив, что "реализация данных программ даст серьезный импульс развитию экономики".

Центральным и местным государственным органам поручено приложить все усилия для ускорения темпов развития экономики.

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