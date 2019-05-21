Электронные учебники в Казахстане: подведены итоги пилотного проекта

Электронные учебники – это возможность заинтересовать детей занятиями.

Пилотный проект по внедрению электронных учебников стартовал в начале этого учебного года - с 1 сентября 2018- го. В пилотном проекте приняли участие 12 школ из 6 регионов, а это около 350 учителей и более 1000 учеников. Цель пилотного проекта – провести апробацию международно признанной платформы электронных учебников и понять, насколько удобно казахстанским учителям и ученикам заниматься с применением цифровых технологий. Под занавес учебного года корреспондент Zakon.kz узнал все подробности.

В рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", принятой почти 4 года назад, производится цифровизация школ. Одним из важных шагов внедрения цифровых технологий является использование в учебном процессе электронных учебников.

В Казахстане выпуском учебников для школ занимается порядка 30 издательств, из них 5 крупных, в том числе "Алматыкiтап баспасы".

При поддержке Академии образования, министерства образования и науки РК издательство начало пилотный проект по внедрению в учебный процесс электронных учебников наряду с печатными. Он был презентован осенью 2018 года Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву в школе №85 в столице страны и получил высокую оценку с его стороны.

Издательство за свой счет оцифровало 64 учебника, пригласило партнеров из Эстонии, которые на базе своей системы электронных учебников Opiq создали казахстанский вариант платформы с электронными учебниками Opiq.kz.

Мировой опыт перенимали на Всемирной выставке цифровых технологий, которая проходит в начале каждого года в Лондоне. Специалисты ознакомились с тем, как цифруют учебники в разных странах и континентах, остановили свой выбор на эстонской платформе Opiq.

- В мировой системе образования раз в 4 года проводятся международные исследования достижений обучающихся по разным направлениям науки. По последнему исследованию 2015 года, эстонские дети показали очень хороший прогресс по естественно научным предметам и математической грамотности. В Эстонии мы узнали, что каждый ученик имеет доступ к платформе с электронными учебниками, доступ ко всем учебникам оплачивает государство, - рассказала президент издательства "Алматыкiтап баспасы" Гаухар Саймасаева.

В Эстонии доступ к 150 учебникам для каждого ребенка обходится в 50 евро в год. Эти деньги там предоставляет государство.

В пилотном проекте в Казахстане участвовали ученики 3, 6 и 8 классов 12 школ из 6 регионов страны. Именно в этих классах с учебного года-2018/19 внедрены новые учебники в рамках обновленного содержания образования.

Для пилотного проекта выбрали школы, где очень хорошо работает широкополосный интернет. В регионах представители издательства встречались с акимами на местах, проговаривали с администрациями районов, какие необходимо создать условия в школах, чтобы дети могли заниматься по электронным учебникам. По задумке, первые 12 школ, которые обучались по электронным учебникам, станут базовыми для внедрения этого опыта в других школах, где уже сейчас есть широкополосный интернет. По статистике, в Казахстане таких школ около 1200.

- Наличие интернета важно, поскольку платформа работает онлайн, она доступна, когда есть интернет. С эстонскими партнерами обсуждается возможность разработки офлайн- версии платформы, чтобы доступ к электронным учебникам не зависел от наличия интернета. В настоящее время по итогам пилотного проекта мы вместе с партнерами, учредителями разрабатываем схему доступа, многое зависит от эстонских партнеров, - отметила Саймасаева.

Педагог Галина Хамит из столицы совмещала работу по бумажным и электронным учебникам на уроках для 8-х классов, а это ни много ни мало 26 учеников .

- Электронные учебники – это возможность заинтересовать детей занятиями. Сейчас подростки больше общаются с гаджетами, чем читают бумажный вариант. Второе, когда мы начали пользоваться электронными учебниками, им понравились функции поиска, их умение разговаривать "на ты" с гаджетами очень помогало им. Есть возможность выделять текст, обрабатывать, переотправлять. Им это было интересно, - сказала она.

Апробация показала, что можно улучшить в платформе. Учителя географии просили, чтобы было больше видеоматериалов по каждой теме. В издательстве открыли отдел цифровизации, который полностью работает над наполнением и обогащением этого контента. К тому же, для пользования электронными учебниками школа должна не только иметь доступ к широкополосному интернету, но и планшеты, интерактивные доски, которыми местные акиматы постепенно обеспечивают все учебные заведения.

- Мы не рассматриваем электронные учебники как альтернативу или замену печатным книгам. Мы посмотрели опыт других стран, там умеют сочетать печатную версию учебника и электронную. Главная идея в том, чтобы учителя грамотно сочетали в учебном процессе печатную версию, которая есть дома у каждого ребенка и обеспечивается за счет бюджетов, и электронную, - сказала Гаухар Саймасаева.

Ученики признаются, что благодаря электронным учебникам им можно не носить с собой в школу тяжелые печатные издания. К тому же, когда ребенок делает домашнее задание, в классе или дома, имеет возможность по нескольку раз себя перепроверить, чтобы улучшить качество знаний. Более того, электронный формат позволяет "оживить" картинки, добавить видео природы в уроках географии или фрагменты театральных спектаклей, если это литература.

По статистике с 8 до 10 вечера была зафиксирована самая большая активность на платформе среди детей и учителей. Также утром, в районе 9 утра и в обеденное время. Наиболее популярный предмет в 3 классе– математика, а в 6 и 8 классах география и информатика.

Добавим, что электронный учебник по содержанию полностью соответствует печатному изданию, утвержденному министерством образования и науки РК.

В целом и педагоги, и ученики, и издатели позитивно оценили пилотный проект по внедрению в образовательный процесс и надеются, что в скором времени возможность обучаться с применением новых технологий получат все дети нашей страны.

Альберт Ахметов

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