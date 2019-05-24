"Или калым, или "левые" деньги: озвучены новые подробности трагедии в Нур-Султане

О произошедшем рассказала супруга погибшего коммунальщика.

Стали известны новые подробности в деле о гибели четверых сотрудников "Астана Су Арнасы". Там сообщили: у их сотрудников было все, чтобы спастись. Речь идет о противогазах и спецодежде, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В резервуаре погибли четверо сотрудников "Астана Су Арнасы". Как сообщили в коммунальном предприятии, работали они не один день. По версии следствия, одному из участников внезапно стало плохо. Вероятно, он отравился метаном и упал в колодец. Коллеги пытались ему помочь, все трое друг за другом спустились в резервуар, но все это обернулось для всех большой трагедией.

Когда спасатели извлекали тела погибших, при них не нашли средств защиты – респираторов, противогазов. В "Астана Су Арнасы" уверяют: работники были обеспечены всем необходимым. Избавить этот участок от старой канализационной станции коммунальщиков просила футбольная федерация. Над этим бригада работала не один день.

Аблай Елжасов, первый заместитель генерального директора ГКП "Астана Су Арнасы":

- У них были и противогазы, и респираторы. Должны были убедиться, что отсутствует газ. Если газ присутствует, они должны были вентилятор опустить. Вентиляторы, со слов начальника участка, были опущены, они работали, вентиляторы. Только когда убедятся, что газа нет, только в том случае имеют право спускаться.

Все эти правила, говорят в "Астана Су Арнасы", прописаны в должностной инструкции. Перед выходом на участок бригаде напоминают правила безопасности. За эти дни, пока шел демонтаж станции, на здоровье работники не жаловались. Судмедэкспертам предстоит выяснить, от чего потерял сознание первый погибший и что стало причиной гибели его троих коллег. Предварительная версия – отравление метаном.

Софья Кылышбекова, пресс-секретарь департамента полиции г. Нур-Султана:

- Расследование проводится по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

Свою комиссию создали и в министерстве труда. Виновным грозит тюремный срок до 7 лет. Пока обстоятельства выясняются, родственники погибших винят в произошедшем работодателей.

Алия Абдрахманова, супруга погибшего:

- Мы с ним обсуждали эту тему, чтобы он сменил профессию. Потому что до этого были случаи. Он сказал, что ждет карьерного роста. Как они там оказались. Или это калым, кто-то из руководства попросил левые деньги сделать, или что, я не знаю. Он говорил, что бывало, что могут бастыктар попросить что-то или между собой какие-то дела. Потому что они иногда брали территории, которые им не принадлежат.

У 31-летнего Алмата Абдрахманова осталась шестилетняя дочь. В семье до сих пор не могут понять, как такое могло произойти. В регионах тем временем, узнав о столичной трагедии, объявили внеплановый инструктаж сотрудников коммунальных предприятий.

Мейрамбек Колбаев, заместитель главного инженера ТОО "Тараз-Су":

- При аварии канализационной сети у нас есть газоанализатор. Сначала открываем люк, проветриваем и проверяем загазованность участка. Сильно загазованный участок, у нас есть противогаз, спецодежда. В противогазе при любом газе можно 10 минут бесперебойно работать. После 10 минут он выходит.

Семьям погибших компания-работодатель выделила по миллиону тенге, а также взяла все расходы по погребению на себя. Финансовую помощь окажет и столичный акимат. Самому младшему погибшему было 24 года, старшему – 52. Именно он, автокрановщик Амангельды Жаркеев, по рассказам сотрудников "Астана Су Арнасы", спас жизнь своему 21-летнему коллеге, оттолкнув его от злосчастного резервуара. Жаркеев был последним из четверых погибших. Спасенный работник, ему 21 год, сейчас находится под наблюдением врачей.

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