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Власти Франции озвучили версию взрыва в Лионе

Отдел прокуратуры Парижа начал расследование преступного террористического сговора.

Фото : Paris-Normandie25 мая 2019, 07:07

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что прокуратура Парижа рассматривает версию "террористического сговора" при взрыве в Лионе, при котором пострадали не менее 13 человек, сообщает РИА Новости.

- Отдел прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, получил обращение. Он начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование (как террористическое или нет - ред.), - заявила глава ведомства.

При этом она добавила, что "еще слишком рано говорить о теракте".

Взрыв прогремел в центре Лиона в пятницу около 17:30. По предварительной версии, на улице взорвался заминированный сверток. В результате пострадали не менее 13 человек.

Согласно записям камер видеонаблюдения, сверток оставил неизвестный, который подъехал на велосипеде к булочной. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.

В настоящий момент мужчину разыскивает полиция, его личность установлена, но не раскрывается. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.


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