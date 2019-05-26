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Машина насмерть сбила девушку в столице

Еще одна девушка получила травмы.

Фото : pixabay.com26 мая 2019, 20:47

В столице автомобиль совершил наезд на двух девушек-пешеходов, одна из них скончалась на месте ДТП. Об этом МИА "Казинформ" сообщила руководитель пресс-службы ДП г. Нур-Султан София Колышбекова.

- ДТП произошло 26 мая около 15.04 часов на перекрестке улиц Шакарим Кудайбердиулы – Манаса. Водитель автомашины Subaru Forester совершил наезд на двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. Пешеход, 16-летняя девушка, скончалась на месте, вторую несовершеннолетнюю, 2002 г.р., госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств". Назначены необходимые экспертизы.


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