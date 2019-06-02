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Автомобиль насмерть сбил женщину на трассе Узынагаш-Каргалы

Со слов водителя он успел заметить какую-то тень на обочине, но все происходило так быстро, что он не успел затормозить.

Фото : zakon.kz2 июня 2019, 01:43

ДТП произошло 1 июня вечером на трассе Узынагаш-Каргалы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель автомобиля Toyota Mark II двигался по трассе в западном направлении. Вез ребенка в больницу.

Со слов водителя, на 55 км трассы, на неосвещенном участке дороги, он успел заметить какую-то тень, резко шагнувшую с обочины на дорогу, но все происходило так быстро, что он не успел затормозить и автомобиль совершил наезд на пешехода. Прежде чем удалось остановится, он протащил сбитого около 70 метров.

Когда наконец удалось затормозить, женщина буквально упала с автомобиля на дорогу. От полученных травм скончалась на месте.

Позже на место ДТП подошел знакомый погибшей, который пояснил, что они были в гостях, выпивали, после чего собрались уходить. Но его, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники полиции и женщина ушла с банкета одна.

Все подробности произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.


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