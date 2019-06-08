Взрыв цистерны, утонувшие дети, насилие – итоги недели

К сожалению, в большинстве случаев не обошлось без пострадавших.

Начало лета стало не совсем радушным: дети тонут, насильники ищут жертв, а в завершении рабочих будней взорвалась цистерна. Подробности читайте в итоговом выпуске происшествий на Zakon.kz.

К сожалению, в большинстве случаев не обошлось без пострадавших.

Снова жертвы дети…

Летние каникулы только начались, а неприятные случаи с детьми уже повторяются ни раз.

Первоклассница утонула в пляжном клубе Sky Beach Club в Нур-Султане 3 июня около 11.30. Ученица 10 школы-гимназии пришла в ТРЦ в группе пришкольного лагеря с вожатым. Со стороны школы были 24 сопровождающих, также были инструкторы-спасатели из "Хан-шатыра". Детей было порядка 200. Вместе с представителями школы были и родители, однако и такого присмотра не хватило. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 141 УК РК - Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

В тот же день, но уже в реке Чаглинке Тайыншинского района СКО обнаружили труп 15-летнего подростка без признаков насильственной смерти.

Вода унесла жизнь ребенка в Караганде, но только уже не в водоемах, а в домашней ванне. Годовалая девочка утонула в собственном доме. На момент обнаружения, в квартире находился 30-летний отец ребенка. Данный факт зарегистрирован по ст.141 ч.2 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекших по неосторожности смерть ребенка). Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Сексуальный подтекст

В Актобе задержали предполагаемого педофила. Он приставал к 5-летней девочке. Как рассказали горожане, пенсионер заманил конфетой пятилетнюю девочку, а затем откровенно приставал к ней.

- Очевидцы говорят, что ребенка мужчина поймал в арке, здесь же в нашем дворе. И что он ее лапал. Говорят, он здесь у нас живет, но я его раньше не замечала. Это все увидели сначала две женщины, а потом вызвали на помощь лифтера, чтобы он помог задержать, - рассказывает жительница микрорайона Нурсити Актота Боташева.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 124 УК РК "Развращение малолетних".

Недавно стало известно о жутком факте изнасилования мужчиной вдовы своего брата, который произошел в начале 2019 года.

У молодой женщины, скоропостижно скончался супруг, они жили в 110 км от Усть-Каменогорска. Прошло немного времени после смерти, вдова поехала в город, навестить родственников супруга. В четыре утра родственница мужа, у которой остановилась женщина, ушла на работу, а в это время на нее напал двоюродный брат умершего мужа. Оказалось, что мужчина ранее судим, вышел по УДО из тюрьмы, находился под контролем службы пробации, кроме этого наркозависимый и ВИЧ инфицированный.

Пострадавшей удалось выбежать на улицу, без телефона и верхней одежды. Ей помог случайный прохожий. Женщину госпитализировали.

Техногенные происшествия

Блага цивилизации иногда дают сбой и причиняют вред, в некоторых случаях люди становятся жертвами из-за собственной беспечности.

В поселке Енбекшиарал Алматинской области двоих детей убило током. Старшему было 11 лет, младшему 8. Все случилось, когда братья играли во дворе своего дома. Один из них упал в открытый колодец, где стоял насос с оголенными проводами. Второй пытался помочь ему выбраться, но тоже получил электрический удар.

6 июня в Алматы загорелся троллейбус. Информация о горящем транспорте поступила из социальных сетей. Водителю удалось своими силами потушить возгорание. Пострадавших нет.

Утром 7 июня в Шымкенте прогремел взрыв - сначала загорелась наземная цистерна, затем три автоцистерны, которые взорвались. Также взорвался прицеп (МАН V-50 кубометров, 2 а/м ЗиЛ каждая по V-7 кубометров и прицеп V-50 кубометров). Пострадал заправщик, его доставили в реанимацию.

Асема Тунгушбаева

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!