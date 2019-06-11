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При взрыве на танкере в Каспийском море погибли три человека

Идут поиски еще одного моряка.

Фото : МЧС России11 июня 2019, 17:57

На танкере "В. Ф. Танкер 16" в Махачкале прогремел взрыв, погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент произошел около пяти утра в морском торговом порту в машинном отделении грузового судна во время перекачки нефтепродуктов.

Всего на танкере было 12 человек. Трое из них пострадали, их госпитализировали.

Как заявили в Минздраве, один раненый в крайне тяжелом состоянии — у него 95% ожогов тела.

Сейчас идут поиски еще одного моряка. Задействованы силы Морспасслужбы, МЧС Дагестана и Каспийской флотилии. Операцией руководит капитан порта.

- Пролив надстройки продолжается, разлива нефти пока нет, — заявили в Росморречфлоте.

СК организовал проверку. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Свое расследование также начал Ространснадзор.

Судно "В. Ф. Танкер 16" принадлежало российской "В. Ф. Танкер", которая с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства". "Волжское пароходство" входит в UCL Holding Владимира Лисина.


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