При взрыве на танкере в Каспийском море погибли три человека
Идут поиски еще одного моряка.
На танкере "В. Ф. Танкер 16" в Махачкале прогремел взрыв, погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Инцидент произошел около пяти утра в морском торговом порту в машинном отделении грузового судна во время перекачки нефтепродуктов.
Всего на танкере было 12 человек. Трое из них пострадали, их госпитализировали.
Как заявили в Минздраве, один раненый в крайне тяжелом состоянии — у него 95% ожогов тела.
Сейчас идут поиски еще одного моряка. Задействованы силы Морспасслужбы, МЧС Дагестана и Каспийской флотилии. Операцией руководит капитан порта.
- Пролив надстройки продолжается, разлива нефти пока нет, — заявили в Росморречфлоте.
СК организовал проверку. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Свое расследование также начал Ространснадзор.
Судно "В. Ф. Танкер 16" принадлежало российской "В. Ф. Танкер", которая с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства". "Волжское пароходство" входит в UCL Holding Владимира Лисина.
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