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Пытки в Туркестанской области: Мачеха третий раз предстала перед судом

Вердикт будет вынесен после выяснения всех обстоятельств.

Фото : fedpress.ru18 июня 2019, 07:49

Ранее слушания откладывали из-за состояния здоровья подсудимой. Она находится на последнем месяце беременности, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Процесс проходит в закрытом режиме, на заседание для дачи показаний пригласили самих пострадавших девочек.

Вердикт, по словам судьи, будет вынесен после выяснения всех обстоятельств. На этой неделе ожидается повторное слушание.

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Дело вызвало общественный резонанс. На скамье подсудимых 28-летняя жительница поселка Жетысай. Ее обвиняют в том, что она в течение двух лет избивала, пытала и морила голодом троих девочек.

Отец детей заявил, что не знал о семейном конфликте. Но в отношении 37-летнего мужчины было начато расследование. Сами девочки признались, что терпели издевательства мачехи из-за любви к отцу.


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