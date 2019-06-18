Пытки в Туркестанской области: Мачеха третий раз предстала перед судом

Вердикт будет вынесен после выяснения всех обстоятельств.

Ранее слушания откладывали из-за состояния здоровья подсудимой. Она находится на последнем месяце беременности, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Процесс проходит в закрытом режиме, на заседание для дачи показаний пригласили самих пострадавших девочек.

Вердикт, по словам судьи, будет вынесен после выяснения всех обстоятельств. На этой неделе ожидается повторное слушание.

Читайте также: Девочек из Жетысая заберут у отца

Дело вызвало общественный резонанс. На скамье подсудимых 28-летняя жительница поселка Жетысай. Ее обвиняют в том, что она в течение двух лет избивала, пытала и морила голодом троих девочек.

Отец детей заявил, что не знал о семейном конфликте. Но в отношении 37-летнего мужчины было начато расследование. Сами девочки признались, что терпели издевательства мачехи из-за любви к отцу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!