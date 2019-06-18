В Алматы убийцу женщины приговорили к 15 годам заключения

Отбывать наказание осужденному предстоит в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении И., 33-летнего жителя города Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктами 7) и 8) части 2 статьи 99 (убийство, совершенное группой лиц, по найму) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Установлено, что в мае 2018 года подсудимый И., принял предложение от следствием неустановленного лица по имени "Саид" за погашение долга в размере 500 тысяч тенге, совершить убийство женщины. В ходе подготовке к убийству И. получил от сообщника по имени "Саид" сведения о личности потерпевшей Т. и виде ее деятельности. Действуя по найму И., предварительно договорившись о встрече с потерпевшей под предлогом аренды квартиры, беспрепятственно зашел в квартиру вместе ней и стал наносить удары по телу, заранее приготовленной металлической дубинкой, до тех пор, пока она не упала на пол и перестала оказывать сопротивление. В результате полученной травмы, последняя скончалась на месте.

С учетом степени вины и других обстоятельств данного дела коллегия присяжных заседателей приговорила И. к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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