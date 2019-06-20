В Алматы установят памятники Шамши Калдаякову и Балуану Шолаку

Авторы проекта - известные казахстанские художники Санжар и Жанель Жубановы.

Аким Алматы Бауыржан Байбек ознакомился с эскизами будущих памятников Шамши Калдаякову и Балуану Шолаку. Все проекты были выбраны комиссией на основе открытого конкурса из порядка 50 поданных заявок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Так, бронзовый памятник народному артисту Казахстана Шамши Калдаякову до конца года будет установлен в сквере между Дворцом Республики и гостиницей Казахстан. В свою очередь скульптура в честь прославленного казахского борца появится этой осенью на проспекте Абая перед Дворцом спорта имени Балуана Шолака. В целях увековечения персонажей казахского фольклора также планируется установка бронзовой композиции, посвященной символу вечной любви - Толегену и Кыз Жибек.

В этот же день Бауыржан Байбек осмотрел перед зданием Центрального государственного музея уникальную экспозицию, посвященную богатой и самобытной культуре ранних кочевников. Основанием композиции является геоглиф – геометрический фигурный узор, по основным линиям которого были размещены фрагменты скал с гравюрами из петроглифов, изображающих тотемных животных в сакском зверином стиле. Авторы проекта - известные казахстанские художники Санжар и Жанель Жубановы.

- При создании гравюр были использованы обломки скал с патиной, возникшей от воздействия солнца за многие тысячи лет. Теперь каждый алматинец и гость города сможет ознакомиться с творчеством наших предков, которые выражали себя, свои чувства на камне, отправляя по сути послания будущим поколениям. С другой стороны, это еще и будет пробуждать интерес поехать за город и посмотреть оригиналы, - поделился Санжар Жубанов.

Ознакомившись с экспозицией, аким города поручил благоустроить территорию перед музеем с созданием сухого фонтана, установить уличную мебель и соответствующие информационные таблички, вместо газона высадить степные тюльпаны и др.

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