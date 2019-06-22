Рухнул самолет, расчленение, детские смерти – безрадостные итоги недели

Также были случаи с убийствами.

Одним из самых крупных происшествий стало падение самолета в Акмолинской области. Но это не самое страшное, что произошло за неделю. Zakon.kz подготовил итоговый выпуск невеселых новостей.

Рухнул самолет

20 июня примерно в 10 утра в Акмолинской области в 10 км от села Родина рухнул небольшой самолет – кукурузник, который занимался химической обработкой. Пилот погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу.

По факту крушения самолета АН-2, выполнявшего химическую обработку сельскохозяйственных полей в Акмолинской области, начато досудебное расследование по статье 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта). Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Департамента полиции на транспорте. Ход расследования авиапроисшествия на контроле Главной транспортной прокуратуры.

Жестокие убийства

Помимо крушения самолета, страну взбудоражили и факты жестоких убийств. Одно из таких произошло в Жезказгане. На берегу местного водохранилища была обнаружена часть человеческого тела. Оказалось, что 55-летний житель города после знатной пьянки с товарищем, повздорил с ним, а затем ударил несколько раз ножом и расчленил труп.

В начале недели стало известно о том, что обнаружен труп женщины. Выяснилось, что это была Айнур Касымова, которая выехала из Алматы в село Жансугуров и пропала. С собой у нее было полмиллиона тенге. Убийцу женщины нашли и задержали.

Погиб под сосудом с бетоном мужчина в Алматы. Несчастный случай произошел на пересечении проспекта Абая и улицы Брусиловского на территории строительства жилого многоэтажного дома. Очевидцы сообщают, что трос, держащий бетономешалку, оборвался.

Смертельные наезды

К сожалению, автомобиль до сих пор считается одним из опасных средств передвижения. В Алматы автобус насмерть сбил ребенка. Как рассказал водитель автобуса, он ехал в западном направлении, когда внезапно дорогу в неположенном месте начал перебегать ребенок. Чтобы избежать наезда, водитель вывернул руль влево и выехал на полосу встречного движения, но трагедии избежать не удалось – автобус сбил мальчика на полном ходу. Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии, где он скончался от полученных травм.

Там же, в Алматы, на оптовке насмерть сбили женщину. Со слов очевидцев, манипулятор Mersedes двигался в южном направлении по улице Кудерина. Выше проспекта Райымбека в неположенном месте начала переходить дорогу женщина. Водитель не заметил ее и сбил на полном ходу. Женщина 1957 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Смертельное ДТП в Жамбылской области унесло жизни сразу троих человек. Обе машины ехали с разных свадеб и встретились на практически пустой дороге. Всем погибшим было по 24 года. Mercedes пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. О том, что скорость была превышена, можно судить по еле уцелевшему спидометру одной из машин: 135 километров в час. Оба водителя и один пассажир погибли на месте, еще двое находятся в больнице.

Происшествия с детьми

12-летний мальчик из Шахтинска скончался под рухнувшим бетонным забором. Трагедия произошла на территории частного строения. Почему упал забор, выясняет полиция.

Купальный сезон в полном разгаре, а вместе с ним и случаи с тонущими людьми, только, к сожалению, не всех удается спасти. Трагедия произошла вблизи села Кишкенеколь Уалихановского района. Тело 15-летнего ребенка спасатели извлекли из котлована.

Берегите себя и родных.

Подготовила Асема Тунгушбаева

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