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Пропавших без вести детей из Арыси нет - полиция Туркестанской области

На данный момент все родственники нашли друг друга.

Фото : zakon.kz25 июня 2019, 09:39

Пропавших без вести детей во время взрывов в Арыси нет. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

- Все дети во время эвакуации были вывезены в одно место. Родители их нашли. На данный момент все родственники нашли друг друга, - сообщила представитель Департамента полиции Туркестанской области Салтанат Каракозова.

В течение суток были созданы областной штаб, а также действуют 48 центров по дислокации населения. В Арыси функционируют 40 школ (18 399 детей), 50 дошкольных организации (5 071 детей). В зоне опасности находились 13 школ (11 377 детей), шесть государственных 23 частных детских сада (3 278 детей), которые были эвакуированы.

В шести районах (в городах Шымкент, Туркестан, Сарыагашском, Казыгуртском, Ордабасинском, Шардарийнском, Отырарском районах) на базе средних школ, колледжей, детских садов, школ-интернатов созданы места для проживания. Они обеспечены питьевой водой, горячим питанием, постельными принадлежностями, одеждой и предметами личной гигиены.

Всего в 48 центров прибыло 3 860 человек, из них - 914 детей от 0 до 18 лет. В каждом пункте работают педагоги-психологи. Всего задействованы 158 человек.

24 июня в Арыси произошел взрыв на складе с боеприпасами. Погибли два человека. Город эвакуировали из-за опасности продолжающихся взрывов.

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