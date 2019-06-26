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Видео с фурами из Алматы в Арысь опубликовал Байбек

Ранее аким мегаполиса призвал жителей не оставаться в стороне.

Фото : Instagram26 июня 2019, 06:00

Аким Алматы Бауржан Байбек опубликовал в Instagram видео с выезжающими грузовиками с гуманитарной помощью в Арысь, сообщает Zakon.kz.

- Біздің күшіміз – бірлікте! В Арыс выехали первые фуры с помощью от алматинцев, - подписал видео градоначальник.

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Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk) 25 Июн 2019 в 12:41 PDT

Ранее аким мегаполиса призвал жителей не оставаться в стороне.

В свою очередь неравнодушные алматинцы отправили три грузовых машины в Туркестанскую область 25 июня. За один день были собраны лекарства, подгузники, детское питание, предметы личной гигиены, всевозможные продукты питания, в том числе быстрого приготовления, питьевую воду, детские товары.

24 июня в Арыси на военном складе раздался взрыв. Погибли два человека. Жителей городка в срочном порядке эвакуировали на то время, пока территорию не очистят от еще не разорвавшихся снарядов. В Арысь в тот же день прибыл Касым-Жомарт Токаев и главы других ведомств.

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