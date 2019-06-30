На химзаводе в Китае прогремел взрыв - есть погибшие

Инцидент произошел в ходе чистки резервуара для хранения.

В китайском городе Бэнбу на химзаводе Anhui Maiqi Chemical Co произошел взрыв, два человека погибли, девять получили ранения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ходе чистки резервуара для хранения. Рабочий застрял в емкости, приехавшие на место спасатели начали вызволять несчастного. Прогремел взрыв, рабочий и достававший его спасатель погибли. Еще девять человек из спаскоманды пострадали, их отправили в больницу.

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