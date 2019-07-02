470 объектов Арыси поможет восстановить Акмолинская область

По словам Ермека Маржикпаева все необходимые средства будут выделены из местного бюджета.

Сегодня на информационной площадке региональной службы коммуникаций аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел брифинг об оказании гуманитарной помощи и поддержки населению городу Арысь, сообщает Zakon.kz.

В целом руководитель региона рассказал, какая помощь оказана областью пострадавшим в Арыси и что еще будет сделано, сообщает управление внутренней политики.

- Одним из приоритетных поручений, данных Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в ходе визита в Арысь, является восстановление в первоочередном порядке жилого фонда и социальных объектов. В связи с этим, с 27-го июня рабочая группа во главе с моим заместителем Аскаром Муратулы находится в городе Арысь для восстановления жилых домов и объектов инфраструктуры. Сегодня проводится обследование 470-ти объектов, из которых требуют проведения ремонтно-восстановительных работ 205 жилых домов, 3 социальных и 10 коммерческих объектов. В данное время на участке работают 5 компаний, - проинформировал аким области.

По словам Ермека Маржикпаева все необходимые средства будут выделены из местного бюджета.

- В стороне не остались и жители области. Был открыт централизованный специальный счет и организован сбор средств в помощь пострадавшим через общественный фонд "Бастау Ақмола". Активное участие принимает и бизнес-сообщество региона, в фонд помощи пострадавшим жителям в городе Арысь перечислили средства коллективы 70 предприятий области, - отметил руководитель региона.

По информации спикера, в Кокшетау в рамках общереспубликанской акции "Арыс. Біз біргеміз!" при областном филиале партии "Nur Otan" и других партий, Секретариате Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, "Ассоциации деловых женщин созданы штабы по сбору гуманитарной помощи". Сбор гуманитарной помощи также осуществляется волонтерами МОО "Жаңа толқын".

Особую заботу областной акимат оказывает детям из Арыси. Проводится работа по организации приема более 500 детей для их отдыха и оздоровления. Определены 7 баз для пребывания детей. Первые 145 детей вместе с 17-тью взрослыми сопровождающими прибыли в область вчера, 1 июля.

Также Ермек Маржикпаев сообщил, что сформирован десант для отправки в Туркестанскую область. В составе десанта 20 человек из числа волонтеров, психологов.

- Акмолинцы всегда приходили на помощь нуждающимся. Это наш долг. Жителям города Арыси мы продолжим оказывать помощь, - заключил аким области.

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