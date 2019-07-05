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Курсы валют: евро дешевеет, рубль – растет

Средневзвешенный курс доллара 383,53 тенге за доллар (+0,51).

Фото : dreamstime.com5 июля 2019, 16:15

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара 383,53 тенге за доллар (+0,51), евро - 432,77 тенге (-0,12тенге), объем торгов – 150 тыс. евро (-350 тыс. евро).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6, 0435, объем торгов 10 млн рублей (- 31,5 млн).

В обменниках курс доллара - 383,5-384,9 тенге, евро - 432,7-434,7 тенге, рос.рубля – 6,04-6,09 тенге.

В торгах приняли участие 13 членов KASE.


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