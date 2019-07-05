Курсы валют: евро дешевеет, рубль – растет
Средневзвешенный курс доллара 383,53 тенге за доллар (+0,51).
Фото : dreamstime.com5 июля 2019, 16:15
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара 383,53 тенге за доллар (+0,51), евро - 432,77 тенге (-0,12тенге), объем торгов – 150 тыс. евро (-350 тыс. евро).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6, 0435, объем торгов 10 млн рублей (- 31,5 млн).
В обменниках курс доллара - 383,5-384,9 тенге, евро - 432,7-434,7 тенге, рос.рубля – 6,04-6,09 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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