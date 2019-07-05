Товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 32,5% за год

Глава МИИР РК обсудил развивающееся сотрудничество с послом Франции.

Франция входит в пятерку основных торговых партнеров Казахстана и является одним из основных инвесторов в экономику нашей страны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

- Рад отметить, что сегодня активно действует казахстанско-французская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и казахстанско-французский деловой совет. Межправительственная комиссия является основной площадкой, на которой создаются все необходимые условия для расширения торгово-экономического сотрудничества, контактов бизнеса и граждан двух стран, - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр в ходе двусторонней встречи с послом Франции в Казахстане Филиппом Мартинэ.

По данным министра, товарооборот между странами имеет позитивную динамику роста. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Францией вырос на 32,5% и составил 4,5 млрд долл. США (2017 год – 3,3 млрд долл. США). Экспорт из Казахстана во Францию за 2018 год вырос на 35% и составил 3,8 млрд долл. США (2017 год – 2,8 млрд долл. США) за счет увеличения поставок нефти, генераторов переменного тока.

Основные товары экспорта: нефть сырая 1,4 млрд долл. США (98,7%), уран природный 13,7 млн долл. США (0,9%), шасси и их части 0,9 млн долл. США (0,1%), прочие хроматы и дихроматы; пероксохроматы 0,8 млн долл. США (0,1%) и др.

Импорт Казахстана из Франции за 2018 год вырос на 24% и составил 661 млн долл. США (2017 год – 535 млн долл. США).

Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Францией за январь-апрель 2019 года составил 1,4 млрд долл. США.

За последние 14 лет валовый приток прямых инвестиций из Франции в Казахстан превысил 15 млрд долл. США. Сегодня в Казахстане действует порядка 160 компаний с участием французского капитала.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Казахстане зарегистрировано 232 юрлиц, филиалов и представительств с французским участием, из них действующих 154.

- Мы заинтересованы в компетенциях и технологиях французских компаний. Сегодня активно ведутся переговоры с крупными французскими компаниями, мы готовы оказать всестороннее содействие и поддержку, - отметил глава МИИР РК.

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