В России нашли казахстанца, подозреваемого в убийстве 7-летней давности

Он проживал у своих родственников на территории Российской Федерации по подложным документам.

Подозреваемого в убийстве 7-летней давности задержали акмолинские полицейские совместно с коллегами из Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

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В рамках проведения совместных специальных мероприятий по розыску уголовных преступников, скрывающихся на территории Российской Федерации, акмолинскими оперативниками и сотрудниками УУР УМВД Росии по Краснодарскому краю на территории г. Апшеронска был установлен и задержан 60-летний подозреваемый в совершении убийства, - сообщили в ДП Акмолинской области.

Как было установлено, в марте 2012 года, мужчина совершил убийство своей супруги, а затем скрывался от правоохранителей. Полтора года оперативники проводили мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого, а в декабре 2013 он был объявлен в межгосударственный розыск.

Как оказалось, в течение 7 лет подозреваемый проживал у своих родственников на территории Российской Федерации по подложным документам.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания УМВД России по Краснодарскому краю принимаются меры по его экстрадиции.

Как отметили в полиции, раскрытие преступлений категории "прошлых лет" находится на особом контроле руководства Департамента полиции. Обеспечивая принцип неотвратимости наказания, в этом году акмолинские полицейские раскрыли 87 преступлений категории "прошлых лет".

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