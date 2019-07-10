МВД взяло на особый контроль дело о сгоревшем полицейском

Тело было обнаружено в Шуском районе Жамбылской области.

Департамент полиции Жамбылской области подтверждает факт обнаружения обгоревшего трупа 5 июля в Шуском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Личность потерпевшего установлена, он являлся сотрудником полиции. В связи с проведением хирургической операции с 16 мая 2019 года он находился на больничном.

В целях раскрытия данного преступления из числа опытных сотрудников МВД и ДП Жамбылской области создана следственно-оперативная группа.

Досудебное расследование ведется по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство).

Ход расследования взят на особый контроль Министерством внутренних дел.

10 июля стало известно, что на окраине села Жайсан, примерно в 15 километрах от города Шу, обнаружили тело инспектора группы организационно-аналитической работы МПС Кордайского РОП Багдата Мамилеева.

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