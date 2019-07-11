Названа причина крупного взрыва на АЗС в Шымкенте

Инцидент произошел в начале июня.

Нарушение технологического процесса стало причиной взрыва на АЗС в Шымкенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Об этом заявили члены спецкомиссии, занимавшиеся расследованием ЧП.

Автозаправочная станция взорвалась на окраине мегаполиса. Один человек погиб.

По данным специалистов, трагедия произошла из-за того, что при заправке автоцистерны работник не до конца закрепил соединение шланга. Случился выброс газовоздушной смеси. Под высоким давлением рукав начало кидать в разные стороны. Его металлический наконечник мог задеть железный предмет и вызвать искру, полагают эксперты.

- Состав рабочей бригады был неполный. Вместо двух человек там работал один. Не был создан технологический регламент по наливу газа. Это должно было быть полностью прописано, каков порядок этого процесса и как это должно безопасно осуществляться. С этим регламентом должны были ознакомить оператора. Но обучение тут полностью не проводилось, - сообщил замруководителя департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Шымента Сарсенбай Тенлебай.

Свое заключение спецкомиссия передаст в правоохранительные органы. В полиции сейчас ведут досудебное расследование по данному факту. А инспекции труда предстоит определить размер выплаты материальной компенсации семье погибшего работника.

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