Медики пострадали в ДТП в Уральске
Их госпитализировали в Областную многопрофильную больницу.
Фото : Pixabay14 июля 2019, 06:24
Столкновение кареты скорой помощи и Volkswagen произошло 13 июля в 00:26 на пересечении проспектов Евразия и Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, в результате ДТП пострадали три человека.
- Двое из них - медицинские работники. Все они были госпитализированы в Областную многопрофильную больницу, после осмотра отправлены на амбулаторное лечение, - пояснили в Облздраве.
В департаменте полиции ЗКО данный факт подтвердили.
Другие подробности выясняются.
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