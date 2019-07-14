Медики пострадали в ДТП в Уральске

Их госпитализировали в Областную многопрофильную больницу.

Столкновение кареты скорой помощи и Volkswagen произошло 13 июля в 00:26 на пересечении проспектов Евразия и Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, в результате ДТП пострадали три человека.

- Двое из них - медицинские работники. Все они были госпитализированы в Областную многопрофильную больницу, после осмотра отправлены на амбулаторное лечение, - пояснили в Облздраве.

В департаменте полиции ЗКО данный факт подтвердили.

Другие подробности выясняются.

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