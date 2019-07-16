В СКО участковый инспектор спас ребенка, упавшего в колодец

Жительница Новоишимки Айтгуль Шарапова с четырехлетней дочерью Айханым и сыном Бекарысом двух с половиной лет пришла на праздник в честь Дня защиты детей.

В Северо-Казахстанской области участковый инспектор полиции в районе им. Габита Мусрепова спас ребенка, упавшего в колодец, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции.

Как рассказали в полиции, во время одной из общественных акций к майору полиции подошел Кошан Малгаждаров, пенсионер из села Новоишимка, со словами благодарности – тогда и стала известна история, произошедшая 1 июня.

Жительница Новоишимки Айтгуль Шарапова с четырехлетней дочерью Айханым и сыном Бекарысом двух с половиной лет пришла на праздник в честь Дня защиты детей. На сельской площади было шумно и весело, играла музыка, для юных гостей праздника проводились игры и конкурсы. В какой-то момент женщина потеряла сына из поля зрения. Вместе с дочерью стала искать среди играющей ребятни – мальчика нигде не было. Окликали его и другие люди поблизости – среди них, к слову, был и Кошан Малгаждаров.

Тогда Айтгуль Баглановна обратилась к участковому инспектору майору полиции Алтынбеку Оразалиеву – тот дежурил на площади для обеспечения безопасности.

- Было ясно, что на площади ребенка нет, - вспоминает Алтынбек. – Здесь его искали мать с сестрой, неравнодушные сельчане. Я сам отец пятерых детей, представляю, что от малыша можно ждать самых необъяснимых поступков. Поэтому стал осматривать ближайшие проулки – и услышал слабый детский голос. Он шел словно из-под земли. В сущности, так и оказалось… Мальчик провалился в старый пересохший колодец. Он зарос травой, был почти не виден, бетонная плита поверх него лежала неплотно, оставалась щель – в неё-то ребёнок и соскользнул…

С глубины колодца майор полиции поднял наверх испуганного малыша. К счастью, мальчик не получил телесных повреждений. Только сильно испугался и наплакался вдоволь, пока звал на помощь в ста шагах от веселого праздника.

Участковый инспектор не счел свой поступок выдающимся, потому и не рассказал о нем.

- Это мог сделать любой, кому повезло бы оказаться поблизости и услышать крик, - говорит он. – А я для того и нужен на празднике, чтобы не случилось никакой беды.

Алтынбеку Тойжановичу 42 года. В полиции он служит 11 лет, в должности участкового инспектора – с ноября 2008 г. Вся его служба связана с районом им. Г. Мусрепова. О том, насколько ответственно он подходит к обязанностям, можно судить и по такому факту: на следующий день Айтгуль Шарапова, проходя мимо того самого колодца, обратила внимание, что трава вокруг него выкошена, а плита плотно прикрывает колодезное отверстие.

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