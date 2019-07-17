"Познакомилась с ним в баре". Подробности гибели казахстанки в Китае рассказали родные

Судебно-медицинская экспертиза действительно могла бы пролить свет на случившееся, но отец Сандиры проводить вскрытие отказался.

Стали известны детали смерти 19-летней казахстанки в китайском Чанчжоу. Тело Сандиры Серикхановой нашли на крыше торгового центра, который располагался в жилом комплексе. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

По данным следствия, девушка спрыгнула с 17-го этажа. Очевидцем происшествия стал другой казахстанский студент, который в тот момент находился рядом с погибшей.

Сандира Серикханова увлеклась культурой Китая, ещё будучи школьницей. За какие-то полгода выучила язык, затем поступила на грант в один из местных университетов. Но все планы на жизнь вмиг оборвались. Приятель привёл девушку в многоэтажку китайского Чанчжоу. По словам родных, она познакомилась с ним в баре за несколько часов до трагедии. Что произошло дальше, родственники узнали только из материалов уголовного дела.

- Выходя из квартиры, он шёл впереди, она позади. Она плакала. Он подошёл к лифту, вызвал лифт. И в какой-то момент, по его рассказу, он услышал крик и побежал в сторону балкона. Посмотрев вниз, этажом ниже или двумя, он увидел её кроссовок, а там дальше, на крыше торгового центра, была она. На уровне седьмого этажа был торговый центр. ДЕсять этажей она пролетела, - рассказала тетя Сандиры Альнура Агаева.

Кто в тот момент был рядом с девушкой, родные узнали из ее Instagram. Сандира ходила в бар с другими студентами из Казахстана. После трагедии они наотрез отказались разговаривать с родителями погибшей. И даже не стали возвращаться на родину в период летних каникул.

19-летняя Сандира была старшим ребёнком в семье. Ещё есть 14-летний брат и два малыша, 5 и 2 лет. Они до сих пор не знают о гибели сестры.

- Когда братишке сказали, у него сердечный приступ случился, на скорой увезли. Назначили лечение. Малыши до сих пор не знают. Малыши ждут, потому что в день по несколько раз созванивались по видеозвонку и всегда заказывали ей кучу подарков, - рассказала тетя погибшей Альнура Агаева.

Следствие провели в короткие сроки. Основными свидетелями по делу были казахстанцы, с которыми девушка в тот день проводила время. В итоге смерть Сандиры признали несчастным случаем.

- В результате дополнительного рассмотрения данного дела китайская полиция вынесла решение, что смерть произошла из-за несчастного случая. Факт убийства не подтверждается, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Судебно-медицинская экспертиза действительно могла бы пролить свет на случившееся, но отец Сандиры проводить вскрытие отказался.

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