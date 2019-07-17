Погибшие в колодце три карагандинца отравились сероводородом

Мужчины чистили коллектор в насосной подстанции.

В Караганде в канализационном септике погибли трое человек. Они отравились едким газом, исходившим от стоков. Один мужчина спустился в колодец для очистки от засора, но выбраться не смог. Его сын и сосед попытались помочь пострадавшему. Однако позже скончались в реанимации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трагедия произошла ночью 16 июля, в частном секторе по улице Буровая, где у людей нет центральной канализации.

Насосная подстанция - довольно ветхое строение. Работала сразу на несколько домов. Именно сюда откачивались и поступали все канализационные стоки частного сектора. Очевидцы трагедии рассказали, что септик часто засорялся. Тогда зловонные стоки топили улицы и дома. Поэтому жители сами пытались привести в порядок канализацию.

- Они вот в насосной там чистили коллектор. И сосед наш тоже. С ним что-то случилось, наверное. Сын за ним пошел, хотел помочь. Их оттуда потом вытащили и на скорой увезли, - рассказала жительница Жанат Сулейменова.

Другие соседи вызвали спасателей и специалистов местной коммунальной службы. Они помогли вызволить из колодца пострадавших и тело погибшего жителя.

- Силами ЧС двое были спасены. Они спасены. Они были госпитализированы. Состояние было тяжелое. Позже был извлечен погибший мужчина 1990 года рождения. Сейчас вот поступила информация, что двое госпитализированных также скончались, - рассказала пресс-секретарь ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Главный внештатный токсиколог Карагандинской области Сауле Смагулова назвала окончательный диагноз - отравление сероводородом, клоачными газами тяжелой степени. Отек головного мозга.

Люди говорят, что зловонные стоки канализации топили дворы уже две недели. Конечно обращались в разные инстанции, но безрезультатно. Сосед погибшего вспомнил недавний разговор с ним.

- Две недели текла канализация, вдоль моего дома текло. Приезжали, он вызывал всех. Одни приезжают - они говорят, это не наше. Вторые приезжают - они говорят это не наше. Он говорил, добиться ничего не могу. Он насосы ставил и все выкачивал сам вручную. Из дома свет проводил. Насосами все это выкачивал. Трубы ставил по всем сторонам все туда уходило, - рассказал Александр Григорьев.

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