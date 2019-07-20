Пожар в аниме-студии в Японии. Токаев выразил соболезнования

Пожар стал одним из самых трагичных в современной истории Японии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в анимационной студии в городе Киото.

- Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим вследствие пожара, - говорится в телеграмме.

Утром 18 июля мужчина зашел на первый этаж трехэтажного здания студии аниме Kyoto Animation с криком ненависти облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией.

У нападавшего сильно обгорели ноги и грудь, в четверг он не смог давать показания из-за ожогов. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу" и что он использовал зажигалку для газовых плит.

Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. В пожаре погибли 33 человека, 36 получили ожоги разной степени тяжести. Тела пока трудно идентифицировать. Больше всего погибших оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели.

Пожар стал одним из самых трагичных в современной истории Японии - по числу жертв он уступает лишь пожару в токийском районе Синдзюку в 2001 году, когда погибли 44 человека.

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