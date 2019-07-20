В Министерстве обороны уточнили, что от взрыва гранаты пострадали двое военнослужащих

По предварительной версии травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности.

В Министерстве обороны уточнили, что от взрыва гранаты в Мангистауской области пострадали двое военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

- В настоящее время компетентными органами проводится расследование. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной версии травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности. По поручению Министра обороны завтра планируется транспортировка С.Кошелева на военном борту в город Нур-Султан, - прокомментировал ситуацию начальник департамента информации и коммуникаций Министерства обороны РК Данияр Альжанов.

Ранее сообщалось об инциденте с гранатой в Мангистауской области.

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