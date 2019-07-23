Убийство крупного бизнесмена в Шымкенте обрастает новыми подробностями

Бизнесмен выезжал со двора своего дома на автомашине Lexus, когда неизвестные люди, надевшие оранжевые жилеты работников коммунальных служб, открыли стрельбу.

19 июля в Шымкенте был убит бизнесмен, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Бизнесмен выезжал со двора своего дома на автомашине Lexus, когда неизвестные люди, надевшие оранжевые жилеты работников коммунальных служб, открыли стрельбу.

В результате полученных ранений 55-летний мужчина скончался в больнице. На место преступления выехала оперативно-следственная группа и кинологи, которые приступили к расследованию происшествия. Другие сведения в интересах следствия пока не распространяются.

- Сейчас департаментом полиции г. Шымкента проводится досудебное расследование по факту убийства местного жителя. Сейчас ведутся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на поимку преступника, - сказала пресс-секретарь ДП Шымкента Асель Саденова.

По данным инсайдеров, бизнесмен предоставлял в аренду спецтехнику, что является высокодоходным видом предпринимательства.

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