Полиция рассказала о похищении и изнасиловании девушки в Сатпаеве

В ходе расследования установлено, что потерпевшая и подозреваемый были знакомы.

Полиция Карагандинской области поделилась подробностями инцидента с похищением девушки в регионе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следственный отдел г. Сатпаева в июне зарегистрировал уголовное дело по заявлению 51-летней женщины - по факту изнасилования ее 17-летней дочери. В ходе расследования установлено, что потерпевшая и подозреваемый были знакомы.

В один из дней потерпевшая договорилась с подозреваемым создать семью, в связи с чем подозреваемый по древним национальным традициям "похитил невесту". В то время, когда они находились вместе, потерпевшей позвонили родственники и попросили забрать из детского садика ее младшего братишку. Забрав ребенка из садика, они втроем на такси поехали к родственникам подозреваемого.

По прибытию потерпевшей к жениху родственники подозреваемого направили к родственникам потерпевшей гонца с вестью о том, что их родственник собирается жениться на их дочери. Однако родственники потерпевшей отреагировали агрессивно и потребовали вернуть их дочь.

Переночевав дома у жениха, на следующий день она вместе с подозреваемым отвели ребенка в садик. После чего, по требованию родственников потерпевшей, она вернулась домой к родителям.

Мать девочки обратилась в полицию лишь спустя 9 дней после произошедшего.

Кроме того, в ходе расследования изъяты письма, написанные потерпевшей к своим родителям, в которых она просит у них прощения, так как любит своего жениха и хочет создать с ним семью, и просит у них разрешения.

Опрошены свидетели, проведены ряд экспертиз. Расследование продолжается.

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