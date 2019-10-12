Переломы в 18 местах: сбитый казахстанцем в Корее мальчик встал на ноги

Мальчик, сбитый казахстанцем в Корее, идет на поправку

Семилетний мальчик, которого на автомобиле сбил казахстанец, начал самостоятельно ходить. Об этом сообщает Хабар 24, передает Zakon.kz.

ДТП произошло 16 сентября в южнокорейском городе Чанвон. Авария вызвала большой общественный резонанс по причине того, что гражданин нашей страны находился в Корее незаконно, не имел прав на вождение автомобиля, скрылся с места преступления и покинул страну. Позднее казахстанец был найден в Павлодаре. Под петицией на имя Президента Мун Чже Ина с требованием наказать преступника подписались больше 60 тысяч человек.

Об этой трагедии знают не только те, кто живут в этом районе, но и многие южнокорейцы. Расследование обстоятельств ДТП под личный контроль взял южнокорейский министр юстиции.

В день аварии мальчик после школы зашел в магазин по продаже телефонов, который принадлежит его отцу. Он здесь побыл немного и направился домой. При переходе дороги его сбила машина.

Первым ребенка обнаружил человек, который хорошо знал мальчика.

- Я услышал грохот, когда вышел из магазина, увидел мальчика, лежащего на дороге, вокруг было много машин и людей. Я вызвал скорую и полицию. Когда посмотрел на ребенка, узнал в нем сына моего директора. Мальчик часто заходил в наш магазин и мы играли с ним, - сказал очевидец происшествия.

Отец ребенка скрывает от посторонних местоположение своего сына. По его словам, после аварии ребенок стал бояться людей.

- Правая сторона черепа сильно повреждена. В 18 местах у сына обнаружили переломы. Пока череп после операции остается открытым, еще не решено, когда будут делать операцию по его закрытию. В конце этого месяца или в следующем. Ребенок стал распознавать цифры, после операции он не мог этого делать, - рассказал отец пострадавшего Чан Хён Док.

В момент аварии отца рядом с мальчиком не было. Но, по словам Чан Хён Дока, его сын обычно приезжал к нему на работу на велосипеде. Так как недалеко находится школа. Ученик первого класса оставлял свой транспорт и шел на уроки или на дополнительные занятия. В тот злополучный день мальчик, скорее всего, также пришел к отцу, чтобы оставить велосипед.

- Неделю назад сына перевели из реанимации в обычную палату, хотя еще необходимо интенсивное лечение. Пока он чувствует себя спокойно только с родителями, других людей боится. Это чудо, что наш ребенок пришел в себя и стал узнавать маму и папу. Есть некоторые проблемы с памятью, но два дня назад он встал на ноги и стал делать шаги. Сейчас мы готовимся к получению реабилитационных процедур, - сказал отец ребенка.

Чтобы помочь ребенку, сбор денежных средств организовала казахская диаспора Южной Кореи. Но отец мальчика говорит, что не нуждается в помощи. Все расходы на лечение, а на сегодняшний день это больше 25 тысяч долларов, покрывает медицинская страховка. Мечта Чан Хён Дока - чтобы его семилетний сын восстановил здоровье, а человек, ответственный за травмы ребенка, был наказан.

После этого случая Южная Корея приняла решение ужесточить правила выезда нелегальных иностранцев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!