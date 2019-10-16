Сняли украшения и забрали сумку. Пожилую женщину ограбили в Туркестанской области

Задержанные полностью признались в содеянном

В Туркестанской области пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что около 8:30 по дороге из больницы ее ограбили неизвестные лица на неустановленном автомобиле, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

Как выяснили полицейские, потерпевшая договорилась с таксистом доехать до дома. Однако спустя некоторое время водитель не поехал по указанному адресу, а свернул в другое направление. Когда женщина стала расспрашивать, куда они едут, мужчина вместе с девушкой, надев маски, стали угрожать потерпевшей и требовать деньги.

Злоумышленники сняли с женщины серьги и кольцо, отобрали сумку, а ее оставили на обочине дороги. По словам потерпевшей, в сумке также находились золотые изделия и сотовый телефон стоимостью 80 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 300 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП по статье 191 УК РК "грабеж".

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. Оперативники установили автомобиль подозреваемых и задержали их.

Как выяснилось, задержанными оказались молодые люди, девушка из Толебийского района и парень из Шымкента. Они арендовали автомашину и направлялись в сторону дома девушки. Им понадобились деньги, они решили ограбить случайных прохожих. Подозреваемых полицейские задержали в доме молодого человека. Изъятые похищенные вещи вернули законной владелице. Задержанные полностью признались в содеянном. Оба находятся под арестом. В настоящее время проводится досудебное расследование.

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