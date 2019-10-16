Музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" выступит в Нур-Султане

Спектакли пройдут под управлением дирижера-постановщика Максима Валькова.

Впервые в Казахстане на сцене "Астана Опера" состоятся гастроли Государственного Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера". 9 ноября коллектив под руководством Народного артиста России лауреата Государственной премии РК Ю.И. Александрова представит оперу "Риголетто" Дж. Верди, а 10 ноября пройдет спектакль "Искатели жемчуга" Ж. Бизе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Режиссер-постановщик Юрий Александров предложит вниманию жителей и гостей столицы спектакли со смелым и нестандартным воплощением оперных сюжетов, красочными, роскошными костюмами, превосходной актерской игрой и музыкальным исполнением.

- К Казахстану у меня особое отношение, поскольку я вложил много сил и энергии в развитие национального оперного искусства. Принимал непосредственное участие в открытии казахстанских оперных театров и осуществил около 13 постановок на разных площадках, в том числе и на сцене главного театра страны – "Астана Опера". Мне очень дорога ваша публика, и я не хотел бы ее разочаровать. Надеюсь, мой коллектив покажет себя достойно, - поделился Юрий Александров.

В постановке оперы Дж. Верди "Риголетто" известный российский режиссер главным акцентом сделал мотив маски, зловещего маскарада жизни. Дж. Верди считал сюжет спектакля лучшим из всех, положенных им на музыку. Впервые в истории жанра героем одной из самых популярных опер великого композитора стал старик-горбун – придворный шут, лицемер, озлобленный на весь мир. Он безжалостно мстит всем, у кого нет горба на спине. Режиссер предложит столичной публике новую версию психологической драмы, по которой придворный шут вовсе не горбун, а язвительный, умный, злой и совсем не старый человек. Горб и маска – всего лишь шутовское обличье, которое он надевает только при дворе герцога. Однако нравственное уродство нельзя скинуть, как маску. Неординарный человек, вынужденный терпеть постоянное унижение, он развлекается интригами, охотно принимает участие в грязных забавах своего господина и его окружения. Судьба наказывает Риголетто за жестокость, превращая в убийцу собственной дочери Джильды.

- Несмотря на то, что "Санктъ-Петербургъ Опера" в названии – это камерный музыкальный театр и его родная сцена весьма небольшая, мы не ограничиваемся произведениями малой формы. Это одна из причин, почему нас можно считать уникальным коллективом. "Риголетто" – по-настоящему большой спектакль во всех смыслах. В Санкт-Петербурге он идет на сцене Эрмитажного театра, и мы обязательно выбираем "Риголетто" для выездов на гастроли, как только появляется возможность показать его на большой площадке. И поэтому сцена Нур-Султана, как никакая другая подходит для этой постановки, - заметил режиссер.

Либретто Франческо Мария Пьяве по драме Виктора Гюго "Король забавляется". Сценография – Людмила Гончарова, костюмы – Вера Маринина, свет – Джалиль Мартазин, бутафория – Виктор Григорьев, хормейстер – Игорь Потоцкий, концертмейстер – Нина Жуковская.

Гениальная опера Ж. Бизе "Искатели жемчуга" на либретто Э. Кормона и М. Карре пленяет мелодическим богатством и драматической выразительностью. Это первое обращение театра "Санктъ-Петербургъ Опера" к творчеству Жоржа Бизе. Действие оперы происходит на экзотическом острове Цейлон, в центре сюжета – любовный треугольник: рыбак Зурга и охотник Надир любят одну и ту же девушку Лейлу, жрицу Брахмы. "Искатели жемчуга" – первая опера, которую молодому композитору заказал парижский Театр-Лирик – главный театр французской столицы в середине XIX века. Ж. Бизе сочинял оперу стремительно, она была написана всего за несколько месяцев. По мнению Г. Берлиоза, партитура "содержит множество прекрасных выразительных моментов, полных огня и богатого колорита".

- "Искатели жемчуга" – красивая сказка для взрослых, в которой есть место любви, подвигу и самопожертвованию. Я думаю, что людям двадцать первого века нужны такие истории и в России, и в Казахстане. Наш спектакль получился очень красочным и эмоциональным и даже, несмотря на трагический финал (наша версия отличается от оригинального либретто), во многих странах, куда мы его привозили, публика с восторгом принимала спектакль и выходила из зала с очень позитивным настроем, - заключил Ю. Александров.

Художник-постановщик – Вячеслав Окунев, художник по свету – Ирина Вторникова, видеоарт – Даниил Бакалин, Михаил Ушинин, хормейстер – Игорь Потоцкий, балетмейстер – Надежда Калинина, ответственный концертмейстер – Яна Зубова.

Спектакли пройдут под управлением дирижера-постановщика Максима Валькова.

Начало выступлений 9 ноября в 18:00, 10 ноября – в 19:00.

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