Наезды на мажилисмена. Заявление генконсула КНР по избиению китайских рабочих – итоги недели

Главные события, произошедшие в последние дни в нашей стране.

Станет ли Тюркский совет Организацией тюркских государств. Почему требуют приостановить полномочия депутата Владимира Божко - об этом и другом читайте в традиционном еженедельном обзоре Zakon.kz.

Президент

15 октября под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны, исполнение намеченных планов, реализация денежно-кредитной политики, реформа адресной социальной помощи, вопросы социального развития и занятости.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильная, основные показатели социально-экономического развития Казахстана показывают положительную динамику, но вместе с тем проблемы диверсификации отечественной экономики, продуктивной занятости, доходов населения, доступности социальных благ еще не решены полностью.

Президент поручил разработать комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития ситуации в мире, а также акцентировал внимание на задачах нынешнего этапа реализации Стратегии "Казахстан-2050".

Токаев считает, что средний бизнес должен стать драйвером диверсификации экономики. Программа индустриализации позволила остановить спад промышленного производства и обрабатывающего сектора, наладить выпуск новых видов продукции, но, по мнению главы государства, кардинальных сдвигов в структуре экономики не произошло.

- Основной акцент должен быть сделан на росте производительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительном увеличении казахстанского экспорта обработанной продукции. Правительству предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в 2 раза к 2025 году, - поручил Президент и указал на необходимость формирования не менее 3-5 технологически развитых отраслей, конкурентоспособных как минимум в региональном масштабе.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Президент считает необходимым усиление аналитической работы с целью укреплению позиций страны в ЕАЭС и защиты отечественных товаропроизводителей – экспортеров продукции на евразийский рынок. Он полагает, что для экономической модернизации страны крайне важным вопросом также является привлечение инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить развитие цепочки продвижения продукции до прилавков во всех регионах страны, использовать комплексный подход к формированию и развитию национальной товаропроводящей системы в разрезе всех отраслей экономики, а также разработать Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.

Елбасы

Нурсултан Назарбаев принял участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, где встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы процесса интеграции стран Тюркского мира, а также обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильного развития государств евразийского континента.

Елбасы предложил переименовать Тюркский совет и разработать программу "Тюркское видение – 2040".

- На юбилейном рубеже нашей совместной работы мы достигли хороших результатов. Во-первых, и с глобальной точки зрения, и внутри самих себя мы доказали актуальность и востребованность нашей организации. Во-вторых, в состав Совета вошли Узбекистан и Венгрия. Этим самым мы открыли новую страницу нашей летописи. В-третьих, наши страны сформировали серьезную институциональную архитектуру. В-четвертых, наблюдается рост авторитета организации, как на региональном, так и на международном уровне. И в-пятых, мы приняли концепцию интеграции Тюркского мира, - сказал Елбасы.

Отметив важность продолжения процесса тюркской интеграции, Первый Президент Казахстана выдвинул две инициативы по дальнейшему развитию Тюркского совет и предложил разработать программу "Тюркское видение – 2040".

"В этом документе должны быть отражены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Благодаря этому мы придадим значительный импульс укреплению взаимодействия в приоритетных для наших государств сферах, как внешняя политика и политика "мягкой силы", торговля и транзит, туризм и инвестиции, энергетика и "зеленая экономика", малый и средний бизнес", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана считает возможным повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации и предложил назвать эту структуру "Организация тюркских государств".

Нурсултан Назарбаев раскритиковал казахстанские вузы. По его мнению, в Казахстане растет число вузов, несмотря на то, что в программе "100 конкретных шагов" он поручал оптимизировать их количество.

- Мы ставили задачу провести трансформацию высших учебных заведений, оптимизировав их с учетом международных стандартов. Однако уменьшения не произошло. Вопрос не в количестве, а в том, кого выпускают. Кому нужны эти специалисты? Мы наплодили столько юристов и экономистов, которые сейчас ходят, не могут работу найти, - прокомментировал Елбасы.

Он считает, что нужно закрывать вузы там, где невозможно привлечь ни профессуру, ни качественный преподавательский состав

Парламентарии

В октябре состоялась рабочая поездка председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой с депутатами в Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. За три дня было проведено более полутора десятков встреч с депутатами областных маслихатов, членами общественных советов, представителями АНК, женщинами-предпринимателями, молодежными активистами, сотрудниками СМИ. Также депутаты посетили актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны им. Т. Бигельдинова, оборонные заводы в Уральске и пограничный пропускной пункт "Сырым" на казахстанско-российской границе, ознакомились с экологической ситуацией на реке Жайык.

Делясь своими впечатлениями о поездке, Дарига Назарбаева отметила, что самое главное, это люди: "Огромное удовольствие вся наша группа получила от общения с умными, компетентными, образованными, искренне болеющими за свой регион и страну в целом, людьми. Настоящими Патриотами своего региона и страны! И, что очень важно, позитивно и конструктивно настроенными на работу".

- И в Актобе, и в Уральске встречи с общественностью – это незабываемое сочетание хорошего настроения, добрых, позитивных эмоций, с предельно деловым и конкретным разговором по ключевым проблемам жизни региона, - подчеркнула Дарига Назарбаева. - В каждом городе обсуждали вопросы расширения участия женщин в политике и в экономике. Везде – самый живой отклик, готовность брать на себя ответственность не только в бизнесе, но и в политике, в государственном управлении. Считаю, что женский политический кадровый резерв мы уже начали формировать в Актобе и Уральске.

Главный вывод, который сделала председатель Сената из поездки – больше слушать голос регионов. "Они – основа нашей страны. Именно здесь живут казахстанцы, именно в регионах формируется бюджет страны. Мы намерены провести в Сенате парламентские слушания по стратегии развития каждой области Казахстана. С обязательным участием акима, депутатов маслихатов и представителей правительства страны", - резюмировала сенатор.

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин в рамках 141-ой Ассамблеи Межпарламентского союза в Сербии встретился с председателем этой одной из авторитетных международных парламентских организаций Габриэлой Куэвас Баррон. Собеседники обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, а также план совместных мероприятий на будущее. При этом они подчеркнули важность парламентской составляющей как необходимого элемента взаимодействия стран по многим вопросам международной повестки дня.

Межпарламентский союз, который в этом году отмечает 130-летие своей деятельности, в настоящее время включает в себя 179 национальных парламентов и ряд международных межпарламентских объединений.

Депутат Божко не намерен слагать свой мандат

Координационный Совет русских, казачьих и славянских организаций Казахстана и русской общины провел пресс-конференцию, на которой было озвучено предложение приостановить полномочия депутата Мажилиса Владимира Божко. По этому поводу атаман Союза казаков Семиречья Владимир Шихотов распространил в СМИ заявление, что за основной темой конференции - высказывания со стороны Божко, была спрятана другая задача - "противодействие решению суда, вынесшему приговор о выселении Захарова (верховный атаман Казахстана) из незаконно занятого им здания казачьей управы, которое передано Союзу казаков Семиречья в аренду на 49 лет.

Такой же точки зрения придерживается и сам Владимир Божко. В кулуарах пленарного заседания депутат прокомментировал происходящее.

- Я хочу сказать, что эта группа людей, которая провела пресс-конференцию, имеет одну цель, о которой они, конечно, молчат, - прокомментировал депутат. - Неделю назад в отношении Захарова и его организации принято судебное решение, в соответствии с которым они обязаны освободить рейдерски захваченное здание Союза казаков Семиречья. И для того, чтобы каким-то образом повлиять на решение суда или на его исполнение, надо создать какой-то информационный повод, который бы позволил им оттянуть решение этого суда. Поэтому они собрались келейно, группой лиц, которые ему полностью подчиняются, создать информационный фон, вот они его и создали.

По словам мажилисмена, иск был подан со стороны казаков Семиречья, судебная тяжба между ними и Захаровым длилось 7 лет.

- И по прошествии 7 лет - это были многочисленные суды, принято решение - он надеялся, что в очередной раз уйдет от наказания, в отношении него был ряд других уголовных дел, а здесь первое решение, которое восстановило справедливость и ему надо было создать информационный повод, - сказал Божко.

Он полагает, что стал предметом обсуждения на пресс-конференции потому, что возглавляет ОЮЛ "Русских, славянских и казачьих организаций". Мажилисмен заявил, что не намерен слагать свой мандат.

Интернет – в отдаленные села

Банк развития Казахстана и Казахтелеком подписали соглашение об открытии кредитной линии для финансирования проекта по обеспечению широкополосным доступом к интернету в отдаленных селах. Банк предоставит заем в сумме 26,7 млрд тенге сроком до 13 лет, со своей стороны "Казахтелеком" в качестве инициатора проекта, задействует собственные средства в размере 31,1 млрд тенге. Ожидается, что финансирование, представленное Банком, позволит реализовать проект максимально эффективным способом и внесет существенный вклад в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан".

- Мы рады, что участвуем в таком важном проекте, как обеспечение высокоскоростным Интернетом сел и аулов с населением более 500 человек. Там действуют школы, медучреждения, госорганы, работает бизнес, которым скоростной Интернет мог бы значительно облегчить жизнь. С помощью него можно получать разные справки, консультации врачей, доступ к онлайн-образованию, учебным материалам, заказывать необходимые товары и многое другое, - отметил в ходе мероприятия Председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов.

В рамках подписанного соглашения об открытии кредитной линии между БРК и "Казахтелеком", финансирование проекта с привлечением заемных средств планируется в период с 2019 по 2020 год. Благодаря проекту, будет обеспечен доступ к высокоскоростному интернету почти 2,5 млн жителей отдаленных сел страны. До конца следующего года АО "Казахтелеком" построит порядка 15 000 км волоконно-оптических линий связи для обеспечения интернетом 2496 государственных органов и бюджетных организаций в 828 селах страны. В настоящее время компания подключила к волоконно-оптическим линиям связи государственные учреждения в селах Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.

Заявление генконсула КНР по поводу избиения китайских рабочих

Напомним, 8 октября в Алматинской области группа местных жителей - работников ТОО "Citic Construction" избила граждан Китая, работающих в этом же ТОО. По данным пресс-службы Департамента полиции, предшествовал этому конфликт, произошедший 7 октября, когда во время выполнения дорожно-строительных работ по реконструкции автотрассы "Алматы - Усть-Каменогорск" между работниками данного ТОО произошел конфликт, переросший в драку. В результате чего одному из граждан КНР (К.Ж.) - этническому казаху, оформившему вид на жительство, были причинены телесные повреждения, относящиеся к легкой категории вреда здоровью. Генконсул КНР в Алматы Гэн Липин в связи с произошедшими событиями выступила в СМИ с заявлением. По ее словам, она получила письмо от китайского рабочего с просьбой о помощи.

- В нем говорилось, что он является рабочим, занимающимся реконструкцией дорог в Казахстане. 8 октября несколько его товарищей по работе были избиты группой местных жителей, напавших не разбираясь, что к чему. Двое из товарищей получили серьезные переломы и были доставлены в больницу, и он надеется, что Генконсульство окажет им соответствующую помощь. Честно говоря, прочитав это письмо, я как Генконсул, почувствовала сильное беспокойство и гнев. Я переживаю за своих соотечественников, которые подверглись внезапной атаке. Тот факт, что этот инцидент случился в такой мирной и интернациональной стране как Казахстан, заставляет меня испытывать еще большее недоумение и огорчение. Надеюсь, что виновные будут наказаны в соответствии с законом, - написала генконсул.

Она указала, что многие репортажи в СМИ об этом инциденте не совпадают с реальностью, некоторые факты в них даже вымышленные.

- В этой связи я готова поделиться со СМИ реальными деталями дела, полученными от сотрудников Генконсульства, которые находились на месте произошедшего инцидента. Причиной вызванного инцидента послужило нарушение правил эксплуатации одним из местных рабочих, в результате чего была испорчена часть уже построенной дороги. Руководитель с китайской стороны в соответствии с правилами критиковал действия этого рабочего и потребовал все исправить, нарушитель был не доволен, и между сторонами завязался спор, в котором приняла участие часть других рабочих. В дальнейшем стороны примирились и спор утих. Однако утром следующего дня, когда китайские рабочие собирались на работу, их окружила толпа неизвестных и избила, в результате чего были травмированы многие китайские рабочие, - написала Гэн Липин.

Генконсул выразила недоумение, откуда берутся новости о том, что китайские рабочие избили казахстанских рабочих, что китайские рабочие используют детский труд, а также о плохих еде и жилье, предоставляемых китайской компанией.

Майлыбаева не выпустили досрочно

Осужденный экс-заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев подал ходатайство о замене меры отбывания наказания с лишения свободы на условное, но получил отказ.

В 2017 году бывшего заместителя руководителя администрации президента РК Баглана Майлыбаева и бывшего заместителя заведующего отделом внутренней политики администрации президента Николая Галихина осудили за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов. Майлыбаев был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.

В марте 2019 года Майлыбаев ходатайствовал о переводе в колонию-поселение, но ему было отказано.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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