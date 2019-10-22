На педофила из Тараза завели три уголовных дела

Подозревамый был задержан в Алматы.

21 октября полицейские задержали жителя Тараза, который четыре дня держал в страхе жителей города. Его подозревают в краже и изнасиловании подростка, расследование проводится сразу по трем статьям Уголовного кодекса, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Подробностями инцидента в полиции делятся неохотно, ссылаясь на тайну следствия. По некоторым данным, 36-летний мужчина не только изнасиловал шестиклассницу, но и украл из дома школьницы телевизор. Предполагается, что вопиющий случай произошел в квартире девочки.

Что связывало семью пострадавшей с педофилом, не сообщается. Заявление в полицию написала мама 11-летней девочки. Также стало известно, что задержанный ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетней.

Куанышбек Беккожаев, зам. начальника департамента полиции Жамбылской области:

– В настоящее время ведется досудебное расследование по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кража. Подозреваемого удалось задержать спустя четыре дня в городе Алматы. Состояние ребенка, по словам медиков, стабильное, сейчас она дома под присмотром родителей.

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