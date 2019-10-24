Автобус восстановлению не подлежит - перевозчик о пожаре в Алматы
До приезда пожарных были использованы пять огнетушителей из мимо проезжавших автобусов.
Фото : очевидца24 октября 2019, 10:13
В ТОО "АлматыЭлектротранс" рассказали подробности о пожаре, произошедшем утром на пр. Аль-Фараби, передает Zakon.kz.
Как стало известно, это был автобус 32 маршрута, марки Yutong, 2014 года выпуска.
- До момента происшествия автобус работал на маршруте, был в удовлетворительном состоянии. Утром, согласно процедуре, автобус прошел технический осмотр у механика парка. Далее выехал из парка по расписанию. Направлялся на конечный пункт для начала работы на маршруте. На пр. аль-Фараби между ул. Жарокова и ул. Водозаборной, у него загорелся "чек" масла. Водитель прижался вправо, пошел проверять, открыл капот. Резко началось сильное возгорание. Вызвал пожарных, - сообщили в компании-перевозчике.
До приезда пожарных были использованы пять огнетушителей из мимо проезжавших автобусов.
- Пассажиров в салоне не было, причина возгорания устанавливается, пострадавших нет. Транспортное средство сгорело дотла, остался только остов. Автобус восстановлению не подлежит, - заключили в "АлматыЭлектротранс".
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