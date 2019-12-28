Вице-министр объехал стационары Алматы

Для лечения всех пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций.

Вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров по поручению министра объехал стационары в городе Алматы, в которых лежат пострадавшие после крушения самолета, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города Алматы.

Он навестил больных и встретился с врачами, чтобы узнать о состоянии пациентов, а также о том какая помощь понадобится дополнительно для лечения и реабилитации пострадавших.

Первым объектом стал Центр детской неотложной помощи, куда доставлены 9 детей с политравмами. На сегодня 7 детей находятся в тяжелом, стабильном состоянии, 2 в состоянии средней степени тяжести. Двум детям в связи с переломами нижних конечностей успешно проведены операции.

Второй объект - Городская клиническая больница №4, где находятся 18 пострадавших. В настоящее время в крайне тяжелом нестабильном состоянии находится 8 пациентов, 10 пациентов в состоянии средней степени тяжести.

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 6 пациентов, из них 1 после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Состояние 5-ти пациентов оценивается стабильно тяжелое.

В Центральную городскую клиническую больницу доставлено 7 пациентов, из них 3 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у 4 состояние средней степени тяжести и находятся в стационаре.

В Больницу скорой неотложной помощи доставлено 14 взрослых с политравмами, из них 2 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, 12 пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Для лечения всех пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций.

В стационарах города проводятся консилиумы силами профессорского и врачебного состава Алматы и Нур Султана.

По поручению Министра с города Нур Султан направлены для оказания помощи врачи травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург. Из НИИ травматологии, научного центра нейрохирургии, а также Городской больницы №1 города Нур Султан.

Всем пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь.

Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают весь необходимый объем медицинской помощи. Полностью обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами.

В завершение вице министр поблагодарил медиков за проводимую работу по спасению пострадавших.

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