Тело упавшего в канал водителя нашли через неделю

Тело было найдено в 12 километрах от места происшествия.

Спасатели Туркестанской области нашли тело погибшего водителя в канале Газалкент, передает zakon.kz.

Сообщение о ДТП поступило 22 декабря в 00:47. Водитель Opel Vectra не справился с управлением и съехал в канал. Родственники и близкие вызвали автокран, чтобы поднять автомобиль и достать тело. При поднятии автомобиля со дна тело водителя выпало из окна. Течением его унесло дальше.

Затем родственники позвонили в службу спасения. В 01:00 для проведения поисково-водолазных работ в экстренном порядке выехали шесть человек личного состава спасательного отряда, автомобиль и плавсредство.

- Водолазные работы проводились в условиях особой сложности, скорость течения составляла до 10 м/с, глубина канала три метра, видимость под водой нулевая, что ограничивала работу водолазов под водой. Водолазные работы непрерывно осуществлялись на протяжении световых суток. Работы начинались при восходе солнце и велись до наступления темноты, - сообщили в ДЧС Шымкента.

С начала поисковых работ было безрезультатно пройдено порядка 2000 квадратных метров дна реки, на моторной лодке обследовано 157 км в низ по течению и в обратном направлении. В поисках задействованы местные жители, родственники, сотрудники РОВД, ОЧС.

29 декабря тело мужчины было найдено в 12 километрах от места происшествия.

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