Неизвестная пневмония продолжает заражать людей в Китае

Число зараженных выросло до 59.

Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Еще 163 человека находятся на карантине.

- По состоянию на 8:00 утра (5:00 по времени Нур-Султана) 5 января 2020 года неизвестная форма вирусной пневмонии диагностирована в нашем городе у 59 человек, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными, случаев смерти в результате этого заболевания не зафиксировано, - указывается в документе муниципального комитета по делам здравоохранения.

К настоящему времени, по данным властей, установлены 163 человека, имевшие близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей.

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