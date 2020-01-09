Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пьяный мужчина воровал породистых щенков в Щучинске

Мужчина пытался продать украденных животных.

Фото : ovcharkin.ru9 января 2020, 12:51

7 января сотрудники полиции задержали вора, совершившего 2 кражи в течение нескольких часов, передает zakon.kz со ссылкой пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

В этот день в Бурабайский РОП поступило заявление от 58-летней жительницы города о пропаже 4-месячного щенка породы "Немецкая овчарка".

Полицейские выяснили, что 37-летний житель г.Костанай в состоянии алкогольного опьянения, пробрался к потерпевшей во двор и совершил кражу породистого животного, но скрываясь с места преступления, злоумышленник выпустил животное из рук.

Далее подозреваемый совершил кражу другого щенка, породы "Алабай", с 33-летним владельцем домашнего животного у преступника завязалась драка, когда хозяин догнал и разоблачил преступника.

В момент острого выяснения отношений между потерпевшим и подозреваемым на место происшествия прибыли стражи порядка.

Как признался злоумышленник, похищал он породистых щенков с целью продажи.

В настоящее время по факту кражи ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты