Смертельное ДТП произошло на скользкой дороге 

Три человека погибли, двое в больнице.

22 января в Актюбинской области на 1139 км автодороги "Самара-Шымкент" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

Водитель автомашины "Toyota Camry 40" с российским учетом, гражданин Республики Таджикистан (в салоне находились 4 пассажира), двигаясь со стороны п.Карабутак в направлении Аральск Кызылординской области не учитывая дорожные и метеорологические условия на скользком участке дороги, а также не обеспечив постоянный контроль транспортным средством, выехал на полосу предназначенную для встречного движения допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Man" под управлением 42-летнего гражданина Республики Узбекистан, - говорится в сообщении.

В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия, трое были госпитализированы в ЦРБ Иргизского района с различными телесными повреждениями, где один из них скончался.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также при выезде за пределы города и районов учитывать метеорологические условия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!