В столице задержан мужчина, распространявший рекламу сайтов с наркотиками
Мужчина ранее был судим
Столичные полицейские задержали распространителя рекламы сайтов, которые предлагали синтетические наркотики, передает zakon.kz.
Полиция задержала жителя Нур-Султана, который был причастен к рекламе сайтов, предлагающих синтетические наркотики. 40-летний мужчина использовал трафарет и аэрозольную краску. Он писал на стенах домов гаражей надписи, которые содержали рекламу синтетических наркотиков.
Задержанный ранее неоднократно судимый, является потребителем наркотиков.
По этому факту проводится досудебное расследование по статье "Склонение к потреблению наркотических средств". Сейчас полиция устанавливает лица, причастные к преступлению.
Полицейские Нур-Султана также напоминают об уголовной ответственности за наркопреступления в сфере интернет технологий.
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