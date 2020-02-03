Пьяный мужчина угнал пассажирский автобус в Нур-Султане

Однако далеко уехать ему не удалось.

В столице пьяный мужчина угнал маршрутный автобус на глазах у водителя, передает zakon.kz.

3 февраля в 7.06 часов на канал "102" поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса, о том, что по ул. Жетиген, 34 неизвестный мужчина совершил угон автобуса марки MAN SL. Со слов водителя, утром возле автопарка он завел автобус для разогрева. В то время, когда он зашел в диспетчерскую, в салон автобуса проник человек, проходивший мимо, и угнал его, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Однако далеко уехать ему не удалось. В 7.18 сотрудники полка патрульной полиции с помощью камер видеонаблюдения на пересечении проспекта Республики и улицы Дукенулы задержали 28-летнего жителя города. По результатам медицинского освидетельствования, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 ч.1 УК РК.

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