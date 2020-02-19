Похитителя велосипедов задержали в Алматинской области

По "горячим следам" в дежурные сутки было раскрыто четыре кражи.

Заявления о пропаже имущества поступили от жителей поселка Корам в течении короткого времени. Из жилых домов и подворья стали пропадать строительный инструмент и велосипеды, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Алматинской области в поселке Корам Енбекшиказахского района задержали местного жителя.

По "горячим следам" в дежурные сутки было раскрыто четыре кражи. Владельцам вернули три бензопилы, два велосипеда и строительные инструменты импортного производства.

Все эти предметы были изъяты у 23-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Продолжается работа по проверке его на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

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