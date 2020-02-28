Стали известны подробности смерти новорожденной в СКО

По заключению экспертизы, женщина не просто бросила младенца умирать на улице. Она убила его.

Тело новорожденной девочки нашли в СКО в полиэтиленовом пакете со следами насильственной смерти. Женщина, убившая новорожденного младенца, скрывала беременность от мужа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

О беременности не знали даже родственники. О смерти ребенка сообщили врачи районной больницы после того, как к ним с осложнениями поступила мать.

Для проверки была направлена следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и районной прокуратуры. В ходе осмотра места происшествия за надворными постройками был обнаружен спрятанный в пакет труп новорожденной девочки, - рассказывает, инспектор пресс-службы ДП СКО Динара Сагандыкова.

Женщина жила с гражданским мужем и его родителями. По всем показаниям, это нормальная семья со средним достатком и без вредных привычек. Последние три года подозреваемая практически постоянно была в положении. В 2018 году ее первенец родился мертвым, второй ребенок, рожденный в прошлом году, здоров и сейчас находится с родственниками.

Поступила в нашу ЦРБ, ее привезла местный фельдшер, потому что ее вызвали на дом, так как у женщины началось кровотечение. Привезли в больницу, спросили, что случилось, говорит, вот я была беременная, на учет не становилась и у меня выкидыш случился. Врачи начали задавать вопрос, как он случился, говорит, ну вот кусками из меня выпал плод, 3-4 месяца, - говорит заместитель акима Тайыншинского района по социальным вопросам Жанар Алданазарова.

По заключению экспертизы, женщина не просто бросила младенца умирать на улице. Она убила его. Об этом говорят следы насилия на теле малыша. Но подробности преступления полицейские пока не разглашают.

Почему сельчанка решила избавиться от ребенка, будет выяснять комиссия по делам несовершеннолетних.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!