Алматинец устроил поножовщину на "Арбате"

Потерпевший какое-то время пролежал в больнице.

В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиненного в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда, в июне 2019 года ночью подсудимый вместе со своими знакомыми находился на "Арбате". Он увидел проходившую мимо группу парней, среди которых был потерпевший. Между ними произошел диалог. Затем они разошлись, но спустя некоторое время подсудимый ударил кулаком одного из молодых людей из той группы, и нанес удар ножом потерпевшему. Его с торакоабдоминальной колото-резаной раной с повреждением диафрагмы, левой доли печени госпитализировали.

Подсудимый в содеянном раскаялся и возместил потерпевшему материальный ущерб. Суд при назначении наказания подсудимому, учел смягчающие обстоятельства – его частичное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение материального ущерба потерпевшему, мнение потерпевшего, который простил подсудимого. Приговором суда К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.106 ч.2 п.7 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) УК РК, и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно исполнительной системы средней безопасности, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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