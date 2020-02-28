В Актобе задержали сбежавшего учредителя "Выгодного займа"
Он находился в межгосударственном розыске.
Фото : kazlenta.kz28 февраля 2020, 19:45
Департаментом полиции Актюбинской области задержан Ж. Есиркепов, учредитель ТОО "Выгодный займ", он водворен в следственный изолятор, передает zakon.kz.
Есиркепов Ж.Т. с 22 февраля находился в межгосударственном розыске за совершение преступления предусмотренного статьей 217 ч.3 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". Проводятся следственные действия, - сообщили в полиции.
Пострадавших от действий финансовых пирамид просят обращаться в любой отдел полиции УП г.Актобе.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009558-5b9ffdf7a67b8093b18c50e10d949605
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...