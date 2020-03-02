Неудачно познакомился – трех жительниц Кокшетау подозревают в избиении мужчины

Разговор перерос в конфликт, и администрация кафе вывела всех участников конфликта на улицу, где в ходе ссоры женщины нанесли мужчине телесные повреждения.

Около 6 утра на пульт "102" ДП Акмолинской области поступило сообщение о драке возле одного из развлекательных заведений областного центра, сообщает zakon.kz.

На место происшествия были направлены экипажи патрульной полиции и следственно – оперативная группа. В ходе разбирательства выяснилось, что, находясь в развлекательном заведении мужчина подошел к столику, где сидели три женщины. Разговор перерос в конфликт, и администрация кафе вывела всех участников конфликта на улицу, где в ходе ссоры женщины нанесли мужчине телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 ч.2 УК РК (хулиганство). В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения "Обязательно о явке", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.

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