Пьяную российскую кинозвезду не пустили в самолет

Однако штраф ему не выписывали, поскольку он не устраивал дебош на борту.

В петербургском аэропорту Пулково артиста Михаила Ефремова не пустили в самолет, летевший в Ригу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

На борт воздушного судна авиакомпании airBaltic его не пустили из-за сильного алкогольного опьянения.

Актер театра "Современник" намеревался отправиться в Ригу, но на него оформили протокол об административном правонарушении.

Но так как Ефремов не стал спорить и устраивать скандал, то оснований для штрафа не обнаружили.

Ефремов часто оказывается в центре скандалов из-за своей любви к спиртному. Так, год назад он повздорил со зрителями на гастролях "Современника" в Самаре. В августе того же года, он взял мегафон у одного из полицейских на несанкционированном митинге в Москве и потребовал у окружающих разойтись.

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