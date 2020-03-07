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Дебошир ранил полицейского канцелярским ножом в СКО

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Фото : Пресс-служба ДВД СКО7 марта 2020, 18:13

Полицейских вызвала жительница Петропавловска, сообщившая о шумных соседях в доме по улице Мичурина (Рабочий поселок). Прибывшие полицейские попытались успокоить пьяных дебоширов, но те оказали сопротивление, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск News.

Один из пьяных дебоширов начал размахивать острием разбитой бутылки. Капитан полиции его обезоружил, но тот вместо "розочки" схватил канцелярский нож и порезал полицейскому запястье.

Дебошира, вместе с подельником задержали, проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый 1988 года рождения водворен в изолятор временного содержания УП города Петропавловска.


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